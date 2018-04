“Observand vremea splendida de primavara, am decis sa fac o plimbare. Am constatat ca primavara Bucurestiul este frumos, dar traficul este infernal, indiferent de anotimp si de vreme. Cred ca aici se impun cateva masuri foarte, foarte serioase, de imbunatatire si a infrastructurii de trafic, dar si a reglementarilor in trafic.

In rest, mi-as dori sa vad mai multa lume pe jos, mai multa lume pe bicicleta, dar cu timpul se intampla si asta (...) Am facut 3 minute de la resedinta si pana aici, m-am salutat cu cativa si am vazut fete surprinse”, a declarat Iohannis, citat de stirileprotv.ro.