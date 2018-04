Barbatul din Pitesti a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce ii fura portofelul unui trecator. Spre ghinionul acestuia, pe urmele lui se aflau doi politisti care erau imbracati in civil. In momentul in care oamenii legii l-au prins, acesta furase deja 7 portofele si le golise de mai bine de 2.000 lei in total. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

Astfel de cazuri de furturi marunte s-au tot inmultit in utima perioada, potrivit Digi24.