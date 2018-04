Avansul tehnologiei si al industriei software din prezent iti permit sa faci cu telefonul tau lucruri la care nici nu puteai visa in trecut. Desi este adevarat ca telefonul poate fi un mare consumator de timp, el poate fi si un instrument pentru succesul tau profesional. Iata cum poti folosi smartphone-ul tau in mod productiv:

Transferul de fisiere

Viteza schimbului de informatii dintre angajatii unei companii este un factor foarte important pentru productivitatea la locul de munca. Cu cat angajatii unei companii au la dispozitie mai multe unelte, cu atat este mai bine pentru productivitate. Noile generatii de smartphone-uri permit transferul de fisiere de la un terminal la altul rapid si eficient, chiar si in absenta unei conexiuni la internet.

Spre exemplu, Huawei P Smart te lasa sa faci schimb de fisiere cu alte telefoane ale aceluiasi producator, totul fara internet. Cand angajatii comunica mai bine, lucreaza mai bine, iar telefoanele mobile pot fi o unealta foarte buna pentru eficientizarea proceselor dintr-o companie. Insa numai daca sunt folosite inteligent.

Multitasking

Nu exista o unealta mai buna decat smartphone-ul tau pentru a tine evidenta tuturor sarcinilor pe care le ai de indeplinit, in special daca ai un job solicitant. Exista acum aplicatii pe care le poti folosi pentru a-ti organiza intreaga zi de lucru. Poti aloca intervale de timp pentru fiecare sarcina si poti programa alarme care sa iti aduca aminte de prioritati.

Intr-un mediu activ, e foarte usor sa te lasi purtat de munca. Iar daca nu esti un om organizat, mai devreme sau mai tarziu unele lucruri iti vor scapa. Poti folosi telefonul pentru a lucra mai inteligent, rezolvand rapid si eficient sarcinile minore si alocand mereu prioritatilor timpul de care au nevoie.

Scanarea documentelor

In absenta unui copiator, telefonul tau este cea mai buna unealta pentru copierea si transferul documentelor pe hartie. Majoritatea smartphone-urilor din prezent sunt dotate cu camere performante, asa ca nu vei avea niciodata probleme cu lizibilitatea documentelor.

Mai mult, in cazul in care claritatea imaginii este o prioritate, poti folosi aplicatii care vor transforma camera telefonului tau intr-un veritabil scaner. Majoritatea acestor aplicatii au functii de recunoastere optica a caracterelor, lucru care iti permite sa salvezi documentele in ce format vrei, fie el doc, docx, pdf sau jpeg.

Cercetare si documentare

Smartphone-ul tau poate fi util si atunci cand te documentezi pe un subiect. Exista aplicatii care iti permit sa salvezi intr-un singur loc orice linkuri: catre clipuri video, site-uri, documente si orice altceva publicat online. Astfel, iti poti vedea linistit de treaba, iar toate informatiile pe care le-ai salvat te asteapta intr-un singur loc.

O alta functie, foarte utila cand faci munca de cercetare, este cea de traducere. Poti folosi aplicatii care vor traduce orice text tastezi in peste 100 de limbi straine. Mai mult, poti folosi chiar camera pentru a fotografia imagini cu text sau semne, care sunt apoi traduse pentru tine, asa cum arata Techviral.

Munca de la distanta

Prin conexiunea la internet si cloud, smartphone-urile moderne iti permit literalmente sa iti muti biroul cu tine oriunde te duci. Poti vorbi la telefon, poti trimite emailuri, poti verifica fisiere prin cloud si poti chiar sa semnezi documente. Acest lucru este in sine un beneficiu major, insa avantajele se vad cu adevarat in cazul unei urgente.

Abilitatea de a raspunde rapid si de a primi informatiile sensibile la timp poate fi esentiala in gestionarea unei crize. Iar angajatii care se mobilizeaza repede, care sunt usor de contactat sunt si cei care promoveaza cel mai repede intr-o companie.