"Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie calificata, politistii au identificat si retinut un tanar, in varsta de 22 de ani, banuit de comiterea faptei, care, purtand o cagula pe cap si o bata din lemn in mana, a patruns duminica, in jurul orei 15.00, intr-o locuinta din Lumina si, sub amenintare, a furat poseta victimei, de 60 de ani", arata IPJ Constanta intr-un comunicat.

Barbatul a fost depistat de autoritati intr-o casa aflata in constructie. Suma de 1.130 lei sustrasa de hot a fost recuperata, noteaza stirileprotv.ro.

Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore.