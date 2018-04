"Duminica seara, in centrul Capitalei, mai multe persoane au intrat in panica dupa ce un barbat a patruns, inarmat cu o sabie, pe strada Lipscani.

Barbatul a fost observat, prima oara, de catre o patrula de Ordine Publica din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti. Era agitat si invartea in maini o sabie lunga de un metru. Arma alba, la vedere, i-a speriat pe trecatorii aflati in Piata Roma, aproape de miezul noptii. Incidentul a fost raportat de catre politisti Dispeceratului D.G.P.L.C.M.B. care – imediat – a trecut la monitorizarea video a persoanei. Totodata, politistii au inceput urmarirea lui N.B.F. (in varsta de 31 de ani), iar acesta a fost interceptat chiar pe strada Lipscani. Desi i-a amenintat si i-a injurat pe agenti, acestia l-au imobilizat pe tanar si l-au pus la pamant, capturandu-i arma alba. Dupa ce a fost incatusat, barbatul a fost dus la sectia Politiei Locale -Centru Istoric, pentru identificare. Acolo, N.B.F. a declarat ca era suparat pe mama fostei sale concubine si...voia sa o pedepseasca. Cu sabia.

Dupa stabilirea identitatii, N.B.F. a fost condus, impreuna cu corpul delict, la Sectia 10 a Politiei Romane", informeaza Politia Locala Bucuresti.