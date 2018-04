Femeia in varsta de 24 de ani s-a prezentat luni dimineata la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi, nemultumita ca somatia de plata a fost trimisa pe numele fiicei sale.

"Nu este o suma mare de platit. Sunt doar 35 de lei. Nu am nimic impotriva sa ii achit. Nu inteleg insa cum poate sa plateasca fiica mea, care are doar 6 ani, ca pe numele ei a fost trimisa adresa. Din ce sa plateasca fiica mea datoria, din alocatie?", a declarat Mirela Strugaru, mama fetitei.

De cealalta parte, presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi, Radu Tibichi, a declarat pentru Agerpres ca fetita figureaza ca fiind internata la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi in perioada 8 -11 iunie 2015, in acelasi timp, in data de 9 iunie 2015 mama acesteia declarand, in ambulatoriul de specialitate, ca pacientul nu este internat, efectueaza serviciul medical in regim ambulatoriu.



“Astfel, in sistemul nostru apare o decontare dubla a serviciului, atat in spitalizare, cat si in ambulatoriul de specialitate. Practic, prin declaratia parintelui s-a produs aceasta eroare. Noi suntem obligati, conform legii, sa recuperam sumele decontate in ambulatoriu. Doamna respectiva a semnat pe propria raspundere ca pacientul nu era internat (...) De altfel, parintele a fost la CJAS, i s-au pus la dispozitie documentele, a recunoscut ca semnatura pe biletul de trimitere ii apartine. Ramane de vazut la nivelul spitalului sa fie facute demersuri pentru a se afla ce s-a intamplat”, a declarat Radu Tibichi.

Potrivit acestuia, anual, CJAS face verificari ale bazei de date si notifica pacientii in functie de numele si Codul Numeric Personal, indiferent daca este minor sau adult.

″In cazul copiilor, evident, parintele, ca reprezentant legal, este obligat sa reglementeze aceasta situatie”, a declarat Radu Tibichi, presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate.

Intrebat de ce nu a fost trimisa notificarea pe numele tutorelui/parintelui, seful CJAS Iasi a raspuns ca astfel de adrese se fac doar pe numele pacientilor, indiferent de varsta.

″In documentele medicale nu apare numele reprezentantului legal. Apare doar numele pacientului, respectiv, CNP-ul pacientului”, a declarat Radu Tibichi, presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi.