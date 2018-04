"Incepand de azi, Inspectia Judiciara efectueaza un control tematic la Structura centrala a Directia Nationala Anticoruptie. Controlul tematic a fost dispus prin Ordinul inspectorului sef nr. 37/2018, avand la baza Hotararea nr. 686 din 31 octombrie 2017 a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Raportului Inspectiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, de catre conducerea structurii centrale a Directiei Nationale Anticoruptie, precum si respectarea normelor procedurale si regulamentare de catre procurorii si personalul auxiliar de specialitate din cadrul acestei directii", a transmis Alin Alexandru, purtatorul de cuvant al IJ, conform hotnews.ro.

Acest control mai are in vedere si alte elemnte, printre care se numara "verificarea situatiei achitarilor definitive inregistrate in perioada 2016 - semestrul I 2017 la nivelul Sectiei judiciare a Directiei Nationale Anticoruptie; identificarea in fiecare caz a datei sesizarii primei instante si a momentului pronuntarii solutiei definitive".