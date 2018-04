1. Durerile musculare si articulare

Uneori, o persoana poate avea dificultati in a face lucruri simple, cum ar fi mersul pe jos, plimbatul sau gradinaritul, insa fara sa-si explice motivul. Aceste "indicii" pot fi un prim avertisment ca se petrece o schimbare si nu trebuie ignorate. Cantitatile mari de zahar din organism pot produce inflamatii in interior si de aici dificultatile in procesul de miscare.



2. Pofta constanta de dulciuri



Zaharul este procesat foarte repede in organism, lasandu-ti astfel senzatia de foame cu toate ca ai mancat mai devreme. Explicatia consta in faptul ca zaharul elibereaza dopamina, care ofera aceeasi senzatie ca atunci cand consumi droguri. Creierul uman percepe consumul de zahar ca pe o recompensa si provoca din ce in ce mai multa dependenta, facandu-ti corpul sa tanjeasca dupa acest aliment. In plus, tot ceea ce contine zahar nu iti va oferi senzatia de satietate, deoarece acesta nu are in proprietatile sale nutrienti folositori.



3. Cresterea si scaderea energiei

Alimentarea cu energie a corpului uman se datoreaza glucozei, si de aceea este foarte importanta mentinerea unui nivel adecvat de zahar in organism.

In momentul in care organismul asimileaza zahar, pancreasul elibereaza insulina pentru a contribui la introducerea glucozei in celule, ceea ce ofera foarte multa energie. In momentul in care acest ciclu se incheie, se resimte o scadere a energiei, deoarece corpul are nevoie de mai mult zahar. Pentru a-ti mentine energia la un nivel echilibrat, evita consumul de zahar si mancare nesanatoasa, optand pentru fructe si proteine.

4. Aparitia eruptiilor cutanate constante



O dieta bogata in zahar este de cele mai multe ori asociata cu un risc mare de aparitie a acneei. De aceea, in aceste cazuri este recomandat sa se foloseasca tratamente medicale, desi uneori nici acestea nu functioneaza pana in momentul in care nu echilibrezi cantitatea de zahar din organism.



5. Cresterea in greutate

Pentru nimeni nu este o surpriza placuta sa vada ca hainele le sunt mult mai stramte decat de obicei. Aceasta este consecinta ce apare atunci cand mananci alimente bogate in zahar, cum ar fi ciocolata.



6. Aparitia cariilor





Este foarte bine cunoscut faptul ca zaharul poate conduce la aparitia cariilor. Totusi, acestea nu apar in mod cert doar de la alimentele dulci, ci mai degraba de la resturile alimentelor care raman pe dinti dupa ce mananci. De aceea, este indicat sa iti perii foarte bine dintii pentru a evita formarea placii, care erodeaza suprafata dintelui.

7. Raceli fecvente

Consumul alimentelor si al bauturilor ce contin mult zahar blocheaza celulele sistemului imunitar care au rolul de a ataca bacteriile atunci cand esti racit. Vitamina C, pe care corpul o produce pentru a lupta impotriva simptomelor de gripa si raceala, are aceeasi structura chimica ca si glucoza. De aceea, in lipsa acesteia sistemul imunitar cauta sa foloseasca glucoza in lupta impotriva gripei, insa aceasta nu are putere in fata bacteriilor.

8. Senzatie de balonare

Senzatia de balonare, dar si alte disconforturi digestive, sunt cauzate de consumul diverselor alimente. Bineinteles, consumul de alimente ce contin zahar intra in aceasta categorie. Deoarece balonarea este direct legata de ceea ce mananci si digeri, si zaharul are un rol important in acest proces. In cazul in care zaharurile sunt gresit absorbite in intestinul subtire, acestea ajung in intestinul gros si se comporta ca o bacterie producatoare de gaze.