Copii de gradinita, pusi sa defileze in fata premierului Dancila pe ritmuri de fanfara / VIDEO

Aflata la Pitesti pentru a participa la parada Simfonia Lalelelor, premierul Viorica Dancila a avut parte de un spectacol impresionant, demn de Epoca de Aur. Copii de gradinita au defilat in fata ei, iar o fetita de 3 ani a stat chiar in cap in fata oficialilor printre care s-au mai numarat: primarul Cornel Ionica, ministrii Carmen Dan si Gratiela Gavrilescu.