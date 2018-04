Sase persoane care se deplasau pe jos spre interiorul tarii, au fost gasite de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov, judetul Constanta si avand in vedere ca nu isi puteau justifica prezenta in zona, acestea au fost duse la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov pentru continuarea cercetarilor.

"In cadrul verificarilor, politistii de frontiera au stabilit ca este vorba despre cetateanul turc B.I., in varsta de 39 de ani si o persoana de sex feminin, cetateanul sirian R.Z., in varsta de 36 de ani cu cei patru copii ai sai, avand varste cuprinse intre 1 si 10 ani . De asemenea, s-a mai stabilit ca cetateanul turc, care a intrat legal in tara, urma sa-i calauzeasca pe cetatenii sirieni pana intr-un stat din vestul Europei.

In cauza, politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru cetateanul sirian si trafic de migranti pentru cetateanul turc.

Totodata, in baza protocolului romano-bulgar, cetatenii sirieni au fost predati catre autoritatile bulgare, pentru continuarea cercetarilor si luarea masurilor legale, iar pentru cetateanul turc s-a emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta cu propunere de arestare preventiva", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.