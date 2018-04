"La data de 11 aprilie a.c., U.S. District Court a dispus condamnarea la 36 de luni de inchisoare a unui membru al unei grupari infractionale organizate, specializata in trafic international de droguri, prin darknet.

Cel in cauza si liderul aceleiasi grupari, ambii cetateni romani, au fost depistati in Romania, la data de 3 mai 2016, de politistii antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.", se precizeaza intr-un comunicat al IGPR.

De asemenea, au mai fost facute alte 17 arestari in acest caz in Belgia.

"Din cercetari a reiesit ca gruparea infractionala ar fi livrat peste 500 kilograme de MDMA si pastile ecstasy in S.U.A., Finlanda si Suedia, folosind Silk Road, un tip de retea suprapusa ce facea parte din reteaua globala de internet (darknet), iar pentru plata drogurilor ar fi acceptat inclusiv bitcoin (moneda virtuala). Liderii gruparii ar fi recrutat mai multe persoane in grupul infractional, care sa se ocupe de livrarea drogurilor.

Cei 2 romani au fost ulterior extradati S.U.A. – District of Colorado, in iulie si octombrie 2016, unde au fost cercetati si judecati, unul dintre acestia primindu-si sentinta, celalalt, liderul gruparii, riscand o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare", mai mentioneaza sursa citata.