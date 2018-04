1. Nu putem inghiti si respira in acelasi timp



Alimentele pe care le inghiti si aerul pe care il respiri ajung prin aceeasi cale in corpurile noastre. Traheea si esofagul se intersecteaza. Pentru a evita ca produsele alimentare sa ramana in trahee, exista un organ special numit epiglota. Dar, uneori, nu functioneaza suficient de repede. De exemplu, daca vorbesti si razi in timp ce mananci, mancarea poate aluneca in jos, in interiorul cailor respiratorii. Uneori, aceasta lucru poate duce chiar si la deces.

2. Dantura umana

Oamenii au un singur set de dinti pe care ar trebui sa reziste pentru intreaga viata. Dar, conform statisticilor, foarte putini oameni ii pot pastra pe toti, pe tot parcursul viatii lor. Si dintii noi nu cresc decat daca cei vechi cad. Mai mult decat atat, molarii de minte nu au o intrebuintare utila.

3. Retina ochiului uman este intoarsa pe dos



Celulele fotoreceptoare din retina arata ca microfoane care sunt intoarse pe dos. O astfel de pozitie face ca lumina sa patrunda prin lungimea fiecarei celule, si de asemenea sa permita sangelui sa ajunga la obiectiv. Deoarece modul in care ochiul uman este construit nu este perfect, pot exista de multe ori probleme cu retina, care in unele cazuri pot duce la orbire.

Spre deosebire de oameni, animalele au structura ochiului diferita, de exemplu, ochii de calamar.

4. Protectia insuficienta a stomacului

Intregul corp, incluzand fata sau mainile, pot suporta foarte multa presiune. De exemplu, creierul este protejat de un craniu foarte solid, si totusi zona abdomenului unde se afla cele mai importante organe, este acoperit doar cu un strat subtire de muschi. De aceea, lezarea acestor organe se poate produce doar printr-o cadere la podea.



5. Maduva spinarii nu ar trebui sa fie dreapta

Toata partea superioara a corpului uman pune foarte multa presiune asupra maduvei spinarii, care in urma greutatii pe care o suporta se curbeaza, provocand leziuni asupra mai multor organe interne. Acest lucru poate duce la oboseala cronica si dureri de spate. Pentru a mentine corpul si capul drept, maduva spinarii ar trebui sa fie in forma de S.

6. Picioarele noastre sunt prea complicate

Piciorul uman este compus din 26 de oase (30 daca se pun si cele de la solduri), acestea fiind folositoare pentru stramosii nostri care se urcau in copaci. Dar, in cele din urma, oamenii au inceput sa mearga pe teren drept si toate acele oase si tendoane nu le mai erau folositoare in timpul mersului pe jos. De aici, pot aparea probleme neplacute precum entorse si fracturi. De aceea, picioarele unui strut sunt mult mai eficiente pentru ca are tibia si glezna conectate si doar doua degete la picioare pentru a merge.





7. Regenerare lenta

Cand o persoana isi pierde prima falanga, partea care lipseste se va regenera, insa doar pana la un anumit punct si in decursul a 3 luni. La inceput, copiii erau singurii care beneficiau de aceasta abilitate, dar cu timpul s-a demonstart ca si oamenii pot fi capabil sa reuseasca. Totusi, corpul uman este atat de complicat incat un organ sau un membru nu se poate regenera in totalitate.

8. Apendicele

Multi oameni nu au inca nicio idee despre functia pe care o are apendicele. Totusi, 5 pana la 10% dintre persoanele care au suferit de apendicita, au avut nevoie de o interventie chirurgicala imediata. Charles Darwin credea ca apendicele era un vestigiu pe care l-am mostenit de la stramosii nostri, si era folosit intr-un proces special pentru a digera alimentele.

9. Nasterea - proces complicat

A da nastere unui copil a fost intodeauna un proces dureros si periculos. Acest lucru se datoreaza faptului ca femeile au un canal pentru nastere foarte ingust. Pe langa durerea pe care femeile o simt in timpul nasterii, exista si riscul unei traume. Din cauza evolutiei rapide a fiintelor umane, acest canal a ramas inca foarte ingust.





10. Distribuirea gresita a celulelor

Profesorul Bryan Sykes considera ca in 125.000 de ani, cromozomul Y care determina sexul masculin, va disparea. In ciuda altor cromozomi, cromozomi Y nu se pot vindeca. Conform acestuia, in fiecare noua generatie, 1% dintre barbati vor suferi o mutatie care va reduce fertilitatea cu 10%. Exista si alti factori care pot duce la infertilitate, cum ar fi stresul constant, poluarea sau consumul de alcool.