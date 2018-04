In aceasta zi, persoanele care poarta numele de Gheorghe, George, Gheorghita, Georgiana, Georgeta, Geta si Gina isi serbeaza onomastica.



Pentru ca aceasta sarbatoare este de o incarcatura aparte, iti prezentam cateva dintre obiceiurile pe care crestinii ar trebui sa le respecte:

1. Ce sa faci pentru a fi sanatos tot anul

In mentalul colectiv s-a incetatenit ideea ca in acesta zi ar fi bine sa te cantaresti atat pentru a fi sanatos tot anul, cat si pentru a te proteja de farmece. Tot pentru sanatate, inainte de rasaritul soarelui, oamenii obisnuiesc sa se scalde intr-o apa curgatoare.

2. Se da de pomana

Potrivit traditiei, de Sfantul Gheorghe se dau de pomana lapte, branza si cas.

3. Cum sa alungi spiritele malefice

Avand in vedere ca se spune ca in aceasta perioada, pe Pamant, umbla spirite malefice, tot ce trebuie sa stii este ca acestea pot fi alungate cu leustean, pelin, rostopasca sau usturoi. De aceea, in aceasta zi este bine sa se consume usturoi pentru a se tine departe strigoii.

4. Impodobirea casei cu plante

Printre traditiile de Sfantul Gheorghe se numara impodobirea casei cu plante. In acest fel se marcheaza renasterea naturii. Exista obiceiul de a se pune crengute de fag si iarba verde la poarta nu numai pentru trezirea la viata a vegetatiei, ci si pentru alungarea duhurilor rele.



5. Nu dormi

Se spune ca in aceasta zi nu este bine sa dormi, caci se crede ca persoanele care incalca interdictia va lua somnul mieilor si va fi somnoros tot anul. La polul opus, daca vei sta treaz, vei fi vioi si sanatos tot anul.



6. Cum sa te protejezi de boli

Tot pentru a se proteja de duhurile rele sau de boli necrutatoare, oamenii trec prin fumul unui foc, viteii si casele fiind afumate cu tamaie. In plus, la intrarea in grajduri se pune leustean. De asemenea, intrucat este considerat a fi protectorul ciobanilor, de Sfantul Gheorghe, usile si ferestrele de la grajduri se ung cu usturoi pentru alungarea strigoilor.

7. Alinarea durerilor de mijloc

In ajunul zilei de Sfantul Gheorghe, oamenii obisnuiesc sa se incinga cu ramuri verzi pentru a scapa de durerile de mijloc



8. Fetele de maritat seamana usturoi

In aceasta zi fetele de maritat obisnuiesc sa semene usturoi, pe care-l pastreaza pana anul viitor. Consumand usturoiul semanat cu un an inainte, ele nutresc credinta ca vor fi inzestrate cu toate virtutile si ca se vor casatori in cel mai scurt timp.

9. Pentru harnicie

Pentru a fi harnici si rapizi la munca, mai ageri si sanatosi tot anul, oamenii se bat cu urzici.

10. Alte traditii

In aceasta zi mai au loc diferite practici, precum cantatul din bucium, fumigatii, stropire cu apa, producere de zgomote si pomeni de imbunare a mortilor. De asemenea, se impune scaldatul sau stropitul oamenilor, animalelor si al obiectelor din casa, pentru purificare.

Sursa foto: pexels.com