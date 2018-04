"Am stabilit un calendar de actiuni de protest. Pe 26 aprilie avem un miting in Bucuresti, in paralel, de maine (vineri - n. r.), colegii ajung in judete si strangem semnaturi pentru greva, cu calendare clare: 7 mai greva de avertisment, 18 mai greva generala. Acesta este calendarul. Oamenii sunt foarte revoltati si ma indoiesc ca nu se vor strange semnaturile. Sunt foarte multe nemultumiri. Au nemultumiri si cei care au pierdut si cei care n-au pierdut, dar se asteptau sa castige. Sunt discutii foarte mari", a explicat Pope.

Acesta a precizat ca pe 26 aprilie va fi organizat doar un miting de protest si, intre timp, vor fi demarate toate procedurile pentru declansarea grevei generale, deoarece "legea ne obliga la minimum 14 zile pana putem efectiv sa intrerupem lucrul".

"Cerem modificarea Legii salarizarii"

Iulian Pope a subliniat ca sindicalistii solicita modificarea Legii salarizarii si nu a Regulamentului de sporuri.

"Noi cerem modificarea Legii salarizarii. Nu regulamentul de sporuri este problema. Problema este la Legea salarizarii unitare pentru ca, din cauza incorsetarii de 30% sporuri, nu putem aplica Regulamentul de sporuri nici macar la medie. Stiu ca doamna ministru al Muncii a declarat ca trebuie modificat Regulamentul de sporuri, dar probabil intentioneaza sa elimine pragul minim de la Regulamentul de sporuri, astfel incat sa se poata incadra in lege, lucru cu care nu suntem de acord. O sa deschidem conflictul colectiv de munca la nivel de sanatate si asistenta sociala", a precizat liderul Sanitas.

Olguta Vasilescu: Nu e necesara amendarea Legii salarizarii, ci a Regulamentului de sporuri

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit si ca Legea salarizarii nu se modifica.

"Din punctul meu de vedere, Regulamentul de sporuri in sanatate trebuie revizuit. Nu este normal ca un doctor de la Fundeni sa aiba un venit mai mic decat un doctor de la Bailesti, doar pentru ca acolo s-au acordat sporuri mai mari, dupa cum nu e normal ca secretara sa aiba, in continuare, sporuri mai mari decat medicul. Asta se intampla, din pacate, in continuare, in foarte multe spitale. Nu este necesara amendarea Legii salarizarii, ci a Regulamentului de sporuri, unde speram ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare si nu sa urmareasca doar interesul categoriilor de personal pe care le reprezinta si sa ramanem in situatia in care venitul unui muncitor fara studii superioare depaseste, uneori cu 100%, venitul unui profesor, de exemplu, iar in alte cazuri scade de la 1.500 la 1.300 venitul unuia care chiar interfereaza cu pacientul. Asta, pentru ca ne dorim o lege asezata pe principii corecte, chiar daca cei vizati direct ar vrea sa fie asa, dar sa nu li se aplice lor", a scris Olguta Vasilescu.

Potrivit acesteia, plafonarea la 30% a sporurilor, care exista si in vechea lege, dar nu s-a aplicat, a fost decisa in contextul in care cheltuielile de salarizare in Sanatate cresteau lunar cu 100 de milioane de lei si, in cazul unor spitale din Bucuresti, s-a constatat ca secretara avea spor mai mare decat doctorul.

"Am putut descoperi, dupa ce am solicitat cheltuielile cu salarizarea de la opt spitale din Bucuresti, ca, de exemplu, secretara avea spor mai mare decat doctorul. Se mergea, in cazul ei, cu spor maxim, ca si in cazul medicului, dar i se mai adauga un spor de calculator de 15%. Evident ca astfel de lucruri nu mai puteau fi tolerate, mai ales ca ele au facut ca totalul cheltuielilor de salarizare din Sanatate sa devina imposibil de estimat de catre Ministerul de Finante si ca, lunar, cresteau cu 100 de milioane de lei", a explicat ministrul Muncii.

Olguta Vasilescu a mai mentionat ca, din cauza constrangerilor financiare, sistemul va putea sa echilibreze abia peste 4 ani, cand Legea salarizarii se va aplica efectiv.

"Ne-am asumat aceasta lege despre care am spus ca inca nu este una perfecta fiindca abia in 2022 se va aplica efectiv, cand toti vor fi salarizati conform grilelor prevazute in anexe, ca este nevoie de o perioada de echilibrare a sistemului, care, din cauza constrangerilor financiare, va putea sa se echilibreze abia peste patru ani. Dar... nu trebuie sa uitam ca sunt cresteri semnificative, anuale, pentru intreg sistemul bugetar, asa cum au fost si in 2017. Daca ar fi fost o lege simpla, ar fi facut-o altii pana acum, insa cei care au avut curiozitatea sa priveasca atent deficientele sistemului nu si-au asumat nicio modificare, realizand ca vor exista nemultumiri, pentru ca este imposibil sa nu afectezi macar 3% dintre salariati. Ca sa concluzionez, regulamentul de sporuri trebuie revizuit, Legea salarizarii nu se modifica! Daca legea va fi abrogata, asa cum promite Orban ca va face in prima zi de preluare a guvernarii, cei care vor plange dupa ea vor fi mai multi decat cei care o contesta acum", a mai spus oficialul de la Munca.