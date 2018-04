“Dintre tipurile histopatologice clasice, cel mai frecvent este carcinomul ductal invaziv. Clasificarea cea mai utilizata in prezent este insa cea moleculara, aceasta avand rol prognostic si fiind obligatorie in stabilirea indicatiei terapeutice.

In ordinea frecventei, tipurile moleculare de cancer mamar sunt cel Luminal A (70-75% din cazuri), triplu negativ, Luminal B, Her2 pozitiv”, remarca medicul primar oncolog Bogdan Gozman, director medical al Spitalului Onco Card.

Cancerul mamar, potential ridicat de vindecare

“Terapia cancerului de san este extrem de complexa si include mai multe specialitati: chirurgia, oncologia medicala, radioterapia, imagistica medicala. Terapiile medicamentoase sunt bineinteles individualizate in functie de varsta pacientei, stadiul bolii, factorii de prognostic anatomo-patologici. Acestea sunt chimioterapia, terapia moleculara tintita, hormonoterapia. In stadiile incipiente si fara factori de risc, terapia medicamentoasa poate cuprinde doar tratament hormonal (sub forma de tablete), in timp ce in stadiile avansate, tratamentul va include aproape intotdeauna si chimioterapia intravenoasa. Anul 2018 aduce indicatii noi ale unor medicamente existente de care vor beneficia un numar mai mare de paciente. Asteptam date din studiile clinice despre eficienta imunoterapiei si in cancerul mamar, rezultatele par foarte promitatoare”, completeaza specialistul.

“Tratamentele antiemetice moderne au scazut riscul de aparitie a greturilor si varsaturilor, scaderea globulelor albe si rosii este controlata prin utilizarea medicamentelor care stimuleaza producerea de leucocite si hematii. Caderea parului poate fi prevenita cu ajutorul unui aparat special care impiedica patrunderea citostaticelor in vasele de sange de la nivelul scalpului. Una dintre problemele cu care se confrunta pacientele care fac chimioterapie este flebita, adica inflamatia venelor periferice care implica punctii venoase repetate pentru montarea caii de acces venoase. Aceasta complicatie poate fi evitata prin montarea unei camere implantabile „port a cath” inainte de inceperea chimioterapiei. Rolul camerei este de a introduce medicatia direct in fluxul venos central, evitand inflamatia venelor periferice si a pericolulului iesirii citostaticelor pe langa calea de acces venos”, spune medicul primar oncolog Bogdan Gozman.

Atentie sporita in cazul femeilor cu rude de gradul 1 cu cancer mamar

“Fumatul are un impact negativ in general asupra starii de sanatate si este un factor de risc pentru aparitia cancerului mamar. Totusi, nu se poate spune ca acesta are o interventie directa ulterior in evolutia bolii deja instalate. Este bineinteles recomandata renuntarea la fumat”, concluzioneaza specialistul oncolog.

Daca este depistat la timp, cancerul mamar are un mare potential de vindecare. Iar pentru a surprinde orice forma de boala in stadiu incipient, orice femeie trebuie sa-si monitorizeze atent starea de sanatate a sanilor. Autopalparea trebuie facuta incepand cu varsta de 20 de ani, la 3-5 zile de la terminarea ciclului menstrual. In plus, orice nodul, secretie anormala sau pata de pe pielea din zona mamara trebuie semnalate medicului. De asemenea, orice femeie trebuie sa faca anual un control anual al sanilor. Specialistii recomanda si investigatii precum ecografia si mamografia in functie de varsta: examinarea si ecografia sanilor trebuie facute intre 20 si 50 de ani, iar mamografia se recomanda dupa varsta de 40 de ani. Respectarea programului de investigatii creste sansele depistarii la timp si pe cele ale vindecarii pe termen lung, pe o perioada mult mai mare de 5 ani.Si in Romania, sunt disponibile la ora actuala medicamente si tehnologii de ultima generatie care fac posibila tratarea cancerului de san, cu cat mai putine efecte adverse.Potrivit unui comunicat remis 9am, extrem de atente la sanatatea sanilor trebuie sa fie femeile cu rude de gradul 1 cu cancer mamar. Riscul este cu atat mai mare cu cat mama, sora sau fiica au avut cancer mamar inainte de menopauza sau daca au avut la ambii sani. De asemenea, femeile care mostenesc genele BRCA1 si BRCA2 au un risc mai mare de a face un cancer de san, aproximativ 10 la suta din numarul cazurilor fiind ereditare. Grijulii trebuie sa fie si fumatoarele.Exista si alti factori care cresc riscul de cancer mamar, iar dintre acestea specialistii mentioneaza varsta (peste 70 la suta dintre cazuri apar dupa 50 de ani), prima menstruatie mai devreme de 11 ani, menopauza tardiva dupa 55 de ani, prima nastere dupa 30 de ani, terapiile cu hormoni de substitutie, obezitatea, consumul de alcool, leziunile premaligne, mutatiile genetice si densitatea crescuta a glandei mamare.