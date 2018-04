Politia din Municipiul Calafat s-a sezisat si a inceput sa faca cercetari in momentul in care pe Facebook a aparut un filmulet cu un copil agresat de alti copii. Incidentul s-a petrecut luni, intre orele 20.30-21.00, pe strada Traian din Calafat. In urma acestuia, politistii au chemat victima impreuna cu parintii copilului la sectia de Politie pentru a stabili cele intamplate si pentru a depune plangere impotriva agresorilor.

Potrivit digi24, victima si agresorii nu se cunosteau, baiatul lovit fiind abordat pe strada de catre agresori cand a trecut prin zona respectiva.