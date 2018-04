Grupul de Actiune pentru Servicii Profilactice din Statele Unite (US Preventive Services Task Force - USPSTF) - a actualizat recomandarile care datau din 2012, de pe vremea in care organismul medical independent cu rol consultativ a indicat administrarea de vitamina D varstnicilor pentru evitarea caderilor si a complicatiilor aparute in urma acestora.

Insa, grupul de actiune a relevat in acest an ca in cazul in care o persoana nu prezinta o deficienta de vitamina D sau nu manifesta o diminuare a densitatii osoase, cum se intampla in cazul osteoporozei, studiile clinice efectuate pe aceasta tema "nu au demonstrat niciun beneficiu" pentru prevenirea caderilor la persoanele varstnice si pentru reducerea riscului de fracturi.

USPSTF - care a constatat chiar si un risc crescut de a dezvolta pietre la rinichi in cazul celor care iau vitamina D si suplimente de calciu - a indicat in acest sens efectuarea de exercitii fizice, conform noilor recomandari publicate in Journal of the American Medical Association (JAMA).

Exercitiile ar trebui sa includa sesiuni "individuale supravegheate si clase de grup, precum si terapie fizica"

Conform celor mai recente date, aproape 29% dintre americanii de 65 de ani si peste aceasta varsta au declarat in 2014 ca au suferit caderi. Aproape 38% dintre acestia au necesitat un tratament medical sau au fost nevoiti sa-si limiteze activitatea timp de cel putin o zi in urma acestor evenimente, potrivit informatiilor publicate in JAMA.

In anul 2015, aproximativ 33.000 de persoane au decedat in Statele Unite in urma caderilor, scrie Agerpres.

De asemenea, exercitiile fizice contribuie la diminuarea riscului de boli cardiace, accident vascular cerebral, diabet de tip 2, dementa si cancer, potrivit unui editorial care insoteste recomandarile.

Totusi, in cazul varstnicilor "cu risc ridicat de osteoporoza si a celor cu deficienta de vitamina D, sau in cazul persoanelor aflate in ambele situatii, ramane in continuare rezonabil sa se ia in considerare suplimentarea cu vitamina D (...), cu respectarea recomandarilor altor organisme profesionale precum Societatea Americana de Endocrinologie si Fundatia Nationala de Osteoporoza", se precizeaza in document.