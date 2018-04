In urma perchezitiilor domiciliare realizate in judetele Bihor, Sibiu, Arad, Brasov si Cluj la persoane banuite de furt calificat, cinci persoane au fost arestate preventiv si una a fost cercetata sub control judiciar.

"In fapt, 4 persoane sunt banuite ca, in noaptea de 23 spre 24 ianuarie, ar fi patruns prin fortarea portii de acces in curtea unei firme cu sediul in localitatea Alesd, judetul Bihor si ar fi sustras din semiremorca unui autotren 376 de posete, toate apartinand unei marci consacrate.

De asemenea, alte patru persoane sunt banuite ca ar fi ajutat la valorificarea a o parte dintre posetele sustrase.

In urma perchezitiilor, politistii au ridicat o parte dintre posetele sustrase, aparatura electronica, sute de produse cosmetice ambalate in baxuri si alte bunuri care ar proveni din comiterea unor infractiuni de furt.

Au fost puse in aplicare 6 mandate de aducere, persoanele in cauza fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, pentru audieri", arata IGPR.

Prejudiciul cauzat este de 162.000 de euro.