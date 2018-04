"Draga Vlad, sunt si eu mama unei fetite cu fibroza chistica. Ma intreb ce face acum Ileana si ce simte mama ei stiind ca isi va pierde fata in curand. Ma apuca disperarea. Nu ne mai vrea nimeni, ne mor copiii. La Asociatia de Fibroza Chistica din Germania lucreaza o pacienta cu fibroza chistica care are 52 de ani! Fetita asta are 8 ani! Asta e diferenta intre noi si ei. Suntem soarele si luna. Emigrez la 40 de ani, nu se mai poate. Fata mea are 5 ani, nu vreau s o ingrop peste 3 ani", se arata in scrisoarea primita de Vlad Voiculescu.

"O femeie, o mama tocmai a aflat ca nu mai exista nicio sansa pentru fetita ei. De ce? Pentru ca s-a nascut si locuieste in locul gresit - intr-o tara in care unii facem ceva pe el de vot iar altii - cei care sunt totusi alesi de cei care se duc la vot - fac ceva pe noi toti... si noi toti stam ca prostii.

O alta femeie, o alta mama, pe care nu o cunosc, mi-a trimis mesajul de mai sus acum cateva ore. O mama care simte ca trebuie sa plece din Romania inainte ca pamantul sa ii inghita copilul.



In pamant ar trebui sa intre de rusine Gabriela FIREA, cea care a coordonat atacul impotriva celor care au aratat adevarul si impotriva AKH Viena in 2016. Acest atac (vezi video) si refuzul AKH Viena de a mai primi fara nicio limitare pacienti romani care a urmat i-a costat pe zeci de romani viata. Gabriela FIREA va trebui sa plateasca pentru ce a facut.

In pamant ar trebui sa intre de rusine Narcis COPCA, cel care a ingropat peste 10 milioane de euro, cel care si-a angajat firme prietene pentru lucrari de renovare la spital, cel care a mintit, a amenintat si a calomniat Eurotransplant, AKH Viena si medicii care ne puteau salva fratii. Narcis COPCA va trebui sa plateasca pentru ce a facut.

In pamant ar trebui sa intre de rusine domnul Victor ZOTA, domnul Radu DEAC si toata gasca de domni de la Agentia Nationala de Transplant, cu toate titlurile lor universitare, care au acreditat in mod ilegal spitalul Sf. Maria si au blocat atatia ani intrarea Romaniei in Eurotransplant pentru a isi proteja propriile interese. Cu totii ar trebui sa isi dea demisia astazi. Pentru ce au facut (si ce nu au facut) in toti acesti ani, sper sa plateasca cu varf si indesat!

In pamant ar trebui sa intre de rusine, da, si jurnalistii care le-au dat oamenilor astora credit in toti acesti ani fara sa puna intrebarile simple care ar fi scos adevarul la iveala. Si mai ales acei jurnalisti care si atunci cand altii au aratat adevarul, au gasit de cuviinta sa fie "impartiali" - adica sa abdice de la datoria de a cauta si prezenta adevarul, chiar si atunci cand adevarul era in fata lor. Pentru ca acel adevar ar fi putut sa ii tempereze pe nemernici si sa ii salveze pe acesti oameni si asa napastuiti de soarta!

In pamant ar trebui sa intre de rusine toti cei care stiu prea bine ce se intampla si aleg sa taca: medici, politicieni, jurnalisti, procurori, fosti pacienti. Tacerea voastra, tacerea noastra este criminala. Oamenii acestia - copii sau adulti - mor cate putin in fiecare zi", scrie Vlad Voiculescu pe Facebook.