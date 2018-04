"Este un departament in cadrul Ministerului Sanatatii care se ocupa cu acest aspect. Nu mi s-a adus la cunostinta faptul ca nu ar fi fost distribuite, dar am primit si o informatie azi de dimineata si am trimis pe cineva sa vedem exact care e situatia, pentru ca ar trebui sa mai intre si alte doze, avem un grafic de livrari. Voi verifica personal acest aspect astazi", a declarat Sorina Pintea intr-o interventie telefonica la Digi24.

Ministrul Sanatatii a tinut sa mentioneze ca in cazul in care exista doze in depozit, acestea vor fi distribuite imediat pentru pacienti.