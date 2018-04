“Aceste persoane se simt bine, nu se confrunta deloc cu simptome suparatoare. Totul e in regula, nu exista dureri sau tulburari respiratorii.

Dar cand ajung la cardiolog, iar acesta aplica anumite tehnici, face anumite masuratori ale fluxului sanguin, evalueaza circulatia sangelui prin vase si calculeaza riscul cardiovascular, analizand si grasimile din sange, glicemia, tensiunea arteriala si multi alti parametri, atunci exista posibilitatea sa iasa la iveala anumite probleme cardiovasculare. Iar aceste situatii sunt in proportie de 40 la suta in practica noastra curenta”, afirma profesorul Sinan Dagdelen, seful Departamentului de Cardiologie din cadrul Universitatii de Medicina ACIBADEM.

Dupa ce varsta creste riscul de a face o afectiune cardiovasculara

Riscul de a face o afectiune cardiovasculara creste dupa varsta de 40 de ani la barbati si dupa 50 la femei. Insa daca o persoana are o ruda de gradul 1 cu o astfel de afectiune, riscul creste chiar dupa varsta de 20 de ani. In aceste conditii vizita la un specialist cardiolog devine obligatorie pentru a calcula riscul de boala si pentru a stabili un program care sa previna o afectiune grava. Persoanele care au rude de gradul 1 cu o boala cardiovasculara au un risc de 12 ori mai mare decat cele sanatoase, fara antecedente in familie. In cazul celor cu rude de gradul 2, riscul e de 2, 3 mai mare.

“Cand evaluam riscul, luam in calcul mostenirea genetica, dieta, nivelul de activitate fizica, dislipidemiile, stilul de viata, fumatul, consumul de alcool, procentul de grasime din corp, indexul de masa corporala, valorile tensiunii etc. In functie de scorul de risc, ajustam si recomandarile in privinta frecventei cu care pacientul trebuie sa mearga la medicul cardiolog. In plus, ii putem recomanda schimbari ale stilului de viata care ar putea normaliza valorile unor teste care nu sunt in parametri normali si ar putea reduce riscul de afectare cardiovasculara. De asemenea, in functie de situatie, putem recomanda si medicatie. In orice caz, monitorizarea periodica, in functie de situatie, este vitala”, completeaza expertul cardiolog.

Cum poate fi redus riscul de a face o boala cardiovasculara



“In anii ’70, in literatura de specialitate, se mentiona faptul ca pacientii cu afectiuni cardiovasculare puteau fuma, o data, de 2, 3 ori pe zi. Apoi, in anii ’80, s-au publicat rezultatele unor studii care au corelat fumatul cu bolile cardiovasculare, si atunci s-a trecut la interzicerea fumatului pentru astfel de pacienti. Ajugem in anii ’90, cand alte studii au relevat faptul ca nu e de ajuns evitarea consumului propriu de tigari, ci si a fumatului pasiv. Daca cineva fumeaza in aceeasi incapere cu un nefumator, acesta inhaleaza 40 la suta din fum. Astfel ca, inca din anii ’90, am inceput sa recomandam evitarea fumatului pasiv pentru a reduce riscul cardiovascular”, afirma profesorul Sinan Dagdelen de la spitalul Altunizade.







“Studiile clinice care se intind pe zeci de ani si care au fost facute peste tot in lume, SUA, India, Europa confirma faptul ca, daca un pacient are un risc crescut de boala cardiovasculara, atunci trebuie sa aplicam terapiile pentru reducerea colesterolului si implicit, a riscului de boala. Este adevarat ca un pacient sanatos care nu are un risc crescut de boala cardiovasculara nu trebuie sa ia neaparat medicatie pentru scaderea colesterolului. In acest caz, pot fi benefice schimbarile din stilul de viata, adoptarea unei diete echilibrate si exercitiile fizice putand reduce cu 30 la suta nivelul colesterolului crescut. Dar daca pacientul este deja diagnosticat cu o afectiune coronariana si are acumulari de colesterol in vasele de sange, vorbim despre preventia secundara, iar peste 100 de studii clinice sustin necesitatea medicatiei pe termen lung de scadere a colesterolului in aceasta situatie”, completeaza seful Departamentului de Cardiologie.

Tratamentele destinate bolilor cardiovasculare au evoluat mult

Riscul de a face o boala cardiovasculara poate fi redus prin scaderea consumului de grasimi animale, de zahar, prin miscare, prin eliminarea excesului ponderal si a abuzului de alcool. Un subiect asupra carora nu exista dubii este renuntarea la fumat.In unele cazuri, specialistii pot recomanda medicamente pentru a reduce riscul de boala cardiovasculara, printre acestea fiind si cele destinate normalizarii colesterolului.Potrivit unui comunicat remis 9am, astazi specialistii pot interveni prin medicatie si terapii interventionale pentru a salva in timp record viata si sanatatea pacientilor. In functie de fiecare caz in parte, se poate recurge la tehnici interventionale fara incizie, doar prin vasele de sange, sau la operatii clasice, de amploare.

“Tehnicile se imbunatatesc foarte repede, iar astazi, putem detecta o problema cardiovasculara rapid, in doar cateva ore cu ajutorul metodelor actuale de imagistica. Tehnologia avansata ne permite sa tratam pacientii in timp record, fara taieturi, intervenind prin vasele de sange, cu riscuri minime, cele de accident vascular de exemplu, fiind mai mici de 1 la suta. La fel, riscul de sangerare este mai mic de 1 la suta in terapiile interventionale. Nu exista risc de infectii. Facem aceste interventii cu pacientul pe masa, stand de vorba cu el, iar acesta poate pleca acasa a doua zi dupa interventie”, descrie progresele medicul cardiolog Sinan Dagdelen.

Miscarea fizica sustinuta, facuta zilnic, este un aliat important al sanatatii sistemului cardiovascular. Aceasta trebuie facuta atat de persoanele sanatoase, cat si de cele cu probleme cardiovasculare, la recomandarea specialistului.

