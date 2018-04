Barbatul care era cazat la caminul unui liceu din Targoviste le-ar fi spus colegilor de camera ca dupa pierderea copilului nu mai are motive sa traiasca, insa nu a fost luat in seama. La scurt timp, insa, s-a aruncat in gol, un profesor fiin cel care a apelat numarul de urgenata 112.

Echipajul medical care a ajuns la fata locului a constat ca barbatul era in stare critica, acesta incetand din viata in unitatea de primiri urgente, noteaza libertatea.ro, care citeaza Observator.tv.

In 2017, fiul barbatului s-a inecat in timpul unei vacante la mare.