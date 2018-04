Aproape jumatate dintre romani au calatorit pe perioade mai lungi de o luna, iar in cazul celor 53% dintre ei care nu au facut-o, motivele nu sunt nici pe departe lipsa de interes, frica sau dorul de casa. De fapt, doar 2% au sustinut ca nu sunt interesati de o astfel de experienta si numai 3% au spus ca dorul pentru familie si prieteni i-a impiedicat pana acum sa plece la drum pentru o perioada mai lunga.

Care sunt motivele pentru care nu au calatorit pe perioade lungi de timp?

Viata de zi cu zi si gandul ca o astfel de calatorie este prea scumpa sunt impedimentele principale. Mai mult de jumatate dintre romani au spus ca nu pot pune o pauza atat de lunga responsabilitatilor zilnice (precum familia si jobul), in vreme ce 39% considera ca nu isi pot permite o calatorie atat de lunga.

Cand au fost rugati sa estimeze suma necesara unei calatorii (inclusiv cazarea) de trei luni in mai multe tari din Europa de Vest, majoritatea au apreciat costul total la cel putin 3.000 de euro pe luna. In vreme ce aceasta este o suma reala pentru tarile vestice ale Europei, exista alte regiuni care implica un cost mult mai scazut.

Cei mai multi au cheltuit sub 1.000 de euro pe luna

alegand destinatii aproape de casa. Un roman din cinci (21%) a ales sa descopere destinatiile locale, calatorind in interiorul Romaniei. 19% au ales sa descopere Europa de Est, majoritatea cu un buget de pana in 1.000 de euro pe luna. Aproape jumatate (44%) au calatorit in vestul Europei, iar cand vine vorba de tarile non-europene, America de Nord este cea mai populara destinatie, dar numai 4% au calatorit pana acolo.

„Cei care sunt ingrijorati de costurile unei astfel de calatorii ar trebui, pur si simplu, sa-si faca curaj. Aparent, tindem sa fim peste masura de economi cand vine vorba de calatoriile pe termen mai lung”, spune Mircea Giurca, purtatorul de cuvant momondo in Romania. „Studiul arata ca 19% dintre romani si-ar face bagajele si ar zbura oricand catre Caraibe, dar, asa cum ne-au impartasit cei care au ales sa descopere Romania, nu este nevoie sa mergi atat de departe. O calatorie de durata pe plaiurile frumoasei noastre tari nu este cu nimic mai prejos si poate fi facuta cu un buget redus.”



Potrivit unui comunicat remis 9am, 30% dintre respondenti au afirmat ca principalul motiv pentru care au plecat intr-o calatorie lunga a fost ca sa evadeze din rutina. Totusi, nu toti au cautat sa evadeze – 27% au calatorit pentru a-si extinde orizonturile, iar 22% pentru a descoperi noi culturi.

Recomandarile calatorilor experimentati

Alina Cerna si Florin Bodin, cuplul din spatele blogului aventurescu.ro , au renuntat la joburile lor si au pornit timp de patru luni in Asia de Sud. Acestia spun ca cel mai mare avantaj al calatoriilor lungi este deconectarea de la viata de acasa.

In ceea ce priveste bugetul, ei spun ca cel mai bun lucru este sa-ti setezi asteptarile de la inceput. Da-ti seama cat de mult iti permiti sa cheltuiesti intr-o luna, iar apoi stabileste-ti o suma zilnica pentru mancare, transport si alte necesitati. Sfatul lor pentru cei care vor sa lase totul in urma si sa plece intr-o calatorie de cateva luni: „Nu te gandi de o mie de ori. Sa-ti dai demisia pentru a calatori nu inseamna ca e capatul lumii.”

Simona Stanescu si Alex Vrinceanu, cei care au infiintat lipa-lipa-.ro, sunt un alt cuplu de calatori cu care am discutat despre propria organizare pentru o astfel de calatorie. Au petrecut noua luni in Asia de Sud-Est, iar in prezent se afla tot de atat timp in America Centrala. Bugetul lor lunar pentru tot (inclusiv cazare) este cuprins intre aproximativ 800 si 1.500 de euro.

Cele mai importante lucruri pe care le-au invatat: „Fii flexibil, fii amabil, invata sa te bucuri pur si simplu de viata si de ceea ce ai in fiecare moment.” Persoanele dragi sunt cele care le lipsesc cel mai mult, urmate indeaproape de anumite alimente precum branza si painea. Cel mai frumos aspect pentru ei legat de aceste calatorii lungi este faptul ca inveti o limba noua si ca iti dai seama cat de mult ne asemanam unii cu ceilalti, din toate partile globului.

Recomandarea lor: „Pur si simplu, fa-o, relaxeaza-te si bucura-te! Dar incearca sa fii precaut, sa ai bani in portofel si in contul bancar, pregateste-te pentru aventura si lanseaza-te! Lumea e un loc minunat.”