Banat. Dupa data de 15 aprilie se prognozeaza o scadere de temperatura, pana la valori termice apropiate de mediile multianuale, respectiv, maxime ce vor atinge in medie aproximativ 18 grade si minime de 6...8 grade. In a doua jumatate a intervalului probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata si izolat indeosebi in perioada 16 – 18 aprilie, vor fi posibile si cantitati mai insemnate, arata meteorologii.



Crisana. Dupa 15 aprilie se va raci, astfel incat, media regionala a valorilor termice maxime va fi de 17...19 grade. Minimele termice se vor situa in jurul valorii de 9 grade, cu valori mai ridicate in 13 aprilie, dar si mai coborate in perioada 18 - 22 aprilie. Vor fi posibile ploi in fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicata in perioada 16 – 18 aprilie, potrivit prognozei.

Transilvania. Media maximelor termice va ajunge la 15 grade in jurul datei de 19 aprilie, iar ulterior se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade. Instabilitatea va fi in crestere si mai ales in perioada 16 – 18 aprilie vor fi ploi pe arii mai extinse si, posibil, cantitati insemnate.

Maramures. Dupa data de 15 aprilie, este anticipata o racire, ce va apropia regimul termic diurn de norme multianuale ale perioadei, respectiv, o medie, ce nu va depasi 16...18 grade. Minimele termice vor oscila, in medie, intre 6 si 8 grade, cu valori mai coborate dupa data de 19 aprilie, cand sunt estimate minime in jur de 4 grade. Vor fi posibile ploi in fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicata in perioada 16 – 18 aprilie.

Moldova. Media regionala a maximelor termice va ajunge la 14...15 grade in jurul datei de 19 aprilie, iar ulterior se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade. Noptile vor fi mai racoroase, cu minime termice, ce pot scadea sub 4...6 grade. In perioada 16-18 aprilie, probabilitatea pentru ploi va fi ridicata.

Dobrogea. Temperaturile minime se vor mentine in jurul a 8 grade pana in data de 14 aprilie, apoi si acestea vor scadea, spre 6 grade in data de 16 aprilie, dupa care vor reveni la medii de 8 grade. Ploi in aceasta regiune sunt anuntate pentru intervalul 16 – 22 aprilie.



Muntenia. Incepand din data de 16 aprilie, temperaturile medii inregistrate vor fi de aproximativ 16 grade, apoi va urma o usoara crestere, spre medii de 19...20 de grade. Minimele nocturne vor scadea la valori de 5...6 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor, pe arii restranse si in general slabe cantitativ, va fi mai ridicata pana in 22 aprilie.