Update 17:12- "Romgaz informeaza ca echipele sale, in colaborare cu autoritatile competente, au izolat sambata, 14 aprilie 2018, canalul de evacuare a apei uzate utilizata la centrala de la Iernut. La fata locului sunt efectuate in prezent lucrari de curatare a canalului de evacuare a apei uzate in raul Mures, pentru a fi inlaturate toate urmele de ulei, astfel incat sa fie prevenit orice pericol de scurgere accidentala de ulei rezidual", se arata intr-un comunicat.

"Zona este monitorizata impreuna cu echipele de la ISU Mures, Garda de Mediu Mures, Apele Romane si Agentia pentru Protectia Mediului Mures, pentru a preveni orice situatie care ar putea afecta sanatatea publica, flora sau fauna din raul Mures", precizeaza sursa citata.



"La Termocentrala Iernut s-a fisurat bazinul unui transformator de ulei si pe canalul de evacuare s-a infiltrat o cantitate relativ mare de ulei si a intrat in raul Mures.

Probabil cei de la termocentrala nu si-au dat nici ei seama, daca ar fi anuntat din timp, puteam face protectia cu aceste baraje absorbante pe canalul lor de evacuare, unde sectiunea e foarte mica si putem interveni foarte rapid. Am fi putut interveni mult mai eficient daca ar fi anuntat. Exista o procedura in care neanuntarea este contraventie. Noi am luat ca prima masura sistarea captarilor de apa din aval", a mentionat directorul Administratiei Bazinale de Apa Mures, Cristian Bratanovici, citat de hotnews.ro.