"Exprim solidaritatea cu aliatii nostri SUA, Marea Britanie si Franta, care au raspuns, la 14 aprilie 2018, de o maniera ferma si proportionala la atacul chimic din localitatea Douma, Ghouta de Est (R. A. Siriana), soldat cu victime in randul populatiei civile, inclusiv copii.

Consider ca folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferare, a normelor fundamentale de drept international", a scris social-democratul pe Facebook.

Statele Unite au lansat in noaptea de vineri spre sambata, impreuna cu Marea Britanie si Franta, atacuri asupra unor obiective in Siria, sustinand ca au atacat in special unitati de productie de arme chimice de care, conform Occidentului, ar dispune regimul lui Bashar al-Assad.

Aceasta operatiune comuna a avut loc la o saptamana dupa anuntul privind un atac chimic la Douma, in apropiere de Damasc, atribuit de Occident fortelor guvernamentale. Atacul chimic ar fi facut peste 40 de morti.

