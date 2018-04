"Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de autoritatile din Costa Rica in legatur cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara, formulata de persoana in cauza. Pe de alta parte, cetateanul roman in cauza nu a contactat misiunea diplomatica romana din Ciudad de Mexico cu solicitari de servicii, asistenta sau protectie consulara", informeaza MAE, potrivit hotnews.ro.

Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie.

Veronel Radulescu a inmanat judecatorilor respectivele documente, printre care si un memoriu, in care Elena Udrea anunta ca doreste sa fie audiata in dosarul Gala Bute si sa i se acorde ultimul cuvant, prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta) sau prin procedura de comisie rogatorie.

