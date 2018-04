"Politistii brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Brasov, Bucuresti, Craiova si Targu Mures au actionat pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de persoane si proxenetism.

Membrii gruparii sunt banuiti ca, in perioada mai 2017 – prezent, ar fi recrutat, adapostit si transportat femei, in scopul exploatarii acestora prin obligarea la practicarea prostitutiei, in Germania", se arata intr-un comunicat.

In urma celor doua perchezitii efectuate au fost puse in aplicare 11 mandate de aducere, 9 in municipiul Bucuresti, unul in municipiul Targu Mures si unul in municipiul Craiova, fiind indisponibilizati aproximativ 44.900 de euro, 300 g. de aur, doua autoturisme si mai multe inscrisuri, mentioneaza sursa citata.

Trei barbati si doua femei, avand varste cuprinse intre 22 si 50 de ani au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.