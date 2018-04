Barbatul de 32 de ani, pe nume Felegyhazi Sandor, a fugit vineri, in jurul orei 13:00, dintr-un punct de lucru din Oradea, intr-o zona de igienizare a spatiilor verzi.

"Era intr-un grup de opt detinuti, sub supraveghere si curatau spatiile verzi in zona unui complex comercial. Pentru ca a inceput sa ploua, in jurul pranzului, acestia s-au adapostit intr-o cladire dezafectata din zona. La numararea detinutilor, insa, agentul care ii supraveghea a constatat ca Felegyhazi lipseste si si-a alertat colegii", a precizat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant Adina Barda.

Detinutul evadat executa o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru furt calificat si avea antecedente penale. La finalul acestui an, Sandor ar fi putut fi eliberat conditionat din inchisoare. Acesta era clasificat in regim deschis si desfasura activitati lucrative cu supraveghere.

Masurile luate pentru prinderea detinutului

Conducerea institutiei a luat mai multe masuri specifice, fiind blocate caile de acces pe posibilele directii de deplasare si au fost trimise echipe de cautare formate din personalul Penitenciarului si se coopereaza cu Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, Inspectoratul Judetean al Jandarmeriei Bihor si Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea.

Parasirea fara autorizare a punctului de lucru, aflat in exteriorul locului de detinere, este asimilata infractiunii de evadare si se pedepseste, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani.

Conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care sa analizeze circumstantele care au condus la producerea evenimentului.

Detinutul era imbracat cu o pereche de blugi de culoare neagra, bluza tip camuflaj, fara fermoar, incaltaminte sport de culoare neagra.Ca semnalmente, barbatul are o statura atletica, par negru, fata ovala, ten masliniu, frunte lata, sprancene arcuite, ochi caprui, nas drept, gura mica.

Pentru orice informatie cu privire la detinutul din fotografie, populatia este solicitata sa formeze numarul unic de urgente 112 sau Penitenciarul Oradea la numerele de telefon : 0259/419881, 0259/419882.