„Eu n-am vazut in direct aceasta zicere a doamnei Dancila, am vazut stirea pe Digi24 si reactia mea a fost literara, pe loc, m-am dus, am scos cartea din biblioteca si va citesc cateva randuri. E vorba de un detinut in mina de la Baia Sprie in anii 50: 'La intrarea in galerie, treceam prin fata unei gherete, in care statea la caldura, in timp ce noi tremuram de frig, un gardian caruia trebuia sa-i spunem ce numar suntem (fiindca nu mai aveam nume, eram numere). Si nu stiam ce il apuca pe gardian cand i se spuneau numere care treceau de o mie, de pilda 1003, cum era al meu, incepea sa urle, iesea afara si se pornea sa ne care la pumni in figura si lovituri cu bocancul in fluierele picioarelor injurand cu o mare inventivitate. Am inteles repede, insa, ca individul nu stia sa scrie astfel de numere, si unul dintre noi ne scapa de furia turbata a acestui semianalfabet, pronuntand nu o mie trei, ci zece zero trei. «Pai, asa, futu-va mama voastra de reactionari», zise gardianul, si de atunci incetara si accesele lui de violenta. Nu mi-ar fi trecut prin cap sa ghicesc din ce pricina isi iesea asta din pepeni, dar unul dintre noi mai vechi avusese inspiratia'”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.