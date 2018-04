Soferul nerabdator a depasit coloana de masini si a intrat pe contrasens. In momentul in care din sensul opus venea o alta masina, a incercat sa intre din nou in coloana.

Conducatorii auto care se aflau in coloana nu i-au permis, astfel ca l-au obligat sa se urce pe trotuar, informeaza stiridecluj.ro.

Incidentul a fost surprins de o camera de bord.