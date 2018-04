In urma cercetarii, s-a descoperit ca leziunile cerebrale traumatice (LCT) cresc riscul de aparitie a bolii Alzheimer si a altor forma de dementa cu 24% pe o perioada de 36 de ani.

Chiar si loviturile minore la nivelul capului au condus la o crestere cu 17% a riscului de a dezvolta dementa, au descoperit cercetatorii.



"Persoanele care au suferit in trecut leziuni cerebrale traumatice, inclusiv cele cu rani mai putin grave, au un risc mai mare de a dezvolta dementa, chiar si la cateva decenii dupa ranire", a declarat Jesse Fann, cadru didactic la Facultatea de Medicina a Universitatii, unul dintre autorii cercetarii.

Cercetatorii au luat in calcul cazurile diagnosticate cu LCT din inregistrarile medicale ale unui grup format din 2,8 milioane de persoane din Danemarca, realizate intre anii 1977 si 2013.

De-a lungul a 36 de ani, 132.093 indivizi au suferit cel putin o LCT, cel mai adesea astfel de evenimente fiind considerate usoare.



In perioada 1999 - 2013, 4,5% din populatia studiata, cu varste de 50 de ani sau mai mult au fost diagnosticate cu dementa.

Faptul ca loviturile in zona capului, la care sunt expusi boxerii sau de fotbalistii, ar putea creste riscul de dementa este o problema intens dezbatuta. Studii efectuate anterior pe tema asocierilor dintre leziunile cerebrale si dementa au avut rezultate contradictorii, au notat autorii prezentei cercetari in jurnalul The Lancet Psychiatry. Esantionul redus si perioadele scurte de monitorizare au fost doi dintre factorii care au facut ca aceste concluzii anterioare sa fie nesigure, au subliniat ei.

Noul studiu a luat in calcul si alti factori de risc ai dementei

Printre factorii de risc ai dementei se mai numara diabetul, bolile de inima, depresia si abuzul de diverse substante.

Cercetarea a identificat un efect cumulativ, riscul de dementa fiind mai mare in cazul episoadelor repetate de leziuni cerebrale. Riscul a fost de aproape trei ori mai ridicat in cazul persoanelor care au suferit cinci sau mai multe episoade de LCT. De asemenea, o singura leziune cerebrala traumatica severa a crescut riscul de dezvoltare a dementei cu peste o treime.

Echipa de oameni de stiinta a subliniat totusi ca riscul de a dezvolta boala Alzheimer dupa o leziune cerebrala ramane insa unul redus, scrie Agerpres.



"Este important de subliniat ca in ciuda faptului ca posibilitatea de a dezvolta dementa dupa o leziune cerebrala traumatica este ridicata, riscul absolut este redus. Descoperirea noastra nu sugereaza ca toate persoanele care sufera o leziune cerebrala traumatica vor dezvolta dementa mai tarziu in viata", a precizat Fann.

In cadrul unui comentariu care insoteste aceasta cercetare, Carol Brayne, cadru didactic la Universitatea Cambridge, a notat ca "asocierea LCT cu diverse cauze si modul in care acestea se schimba de-a lungul timpului necesita acordarea unei atentii deosebite deoarece este posibil sa fie necesar de luat in calcul preventia in societate, in comunicate si la nivel local".