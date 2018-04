"Cel de-al treilea turist a fost observat la mica distanta de primul localizat marti, dupa ce elicopterul a survolat Masivul Fagaras. Miercuri, cand a inceput actiunea de recuperare a celorlalti doi, a fost vazut si cel de-al treilea. Echipa de salvamontisti si cea cu elicopterul care au inceput miercuri dimineata operatiunea de recuperare fac tot posibilul ca cele trei persoane sa fie aduse, miercuri, la baza muntelui. Este o interventie foarte dificila avand in vedere ca acestea se afla pe versanti diferiti si trebuie ca salvamontistii sa coboare cu troliul pentru a recupera trupurile turistilor'', a declarat, pentru Agerpres, vicepresedintele CJ Brasov, Adrian Gabor, coordonatorul Salvamont Brasov.

Conform acestuia, trupurile celor trei turisti vor fi aduse la baza muntelui, in zona Sambata de Sus, urmand ca medicii legisti sa stabileasca cauza deceselor.

Cei trei turisti din Iasi, disparuti in Masivul Fagaras, sunt barbati cu varsta de 62, 64 si, respectiv, 18 ani. Disparitia lor a fost sesizata la inceputul lunii aprilie de catre un preot de la Manastirea Breaza, de langa Fagaras, care a anuntat ca o masina cu care cei trei barbati au ajuns in zona sta nemiscata de cateva zile. Cautarile turistilor au inceput saptamana trecuta, dar vremea nefavorabila si avalansele din ultima perioada nu au permis ca salvamontistii si jandarmii montani sa actioneze in fiecare zi.