Limbajul corpului in cazul animalelor spune multe, aceasta pozitie reprezentand un mod in care cainii incearca sa-si transmita emotiile, scrie descopera.ro, care citeaza inverse.com.



''Cainii isi folosesc membrele pentru a comunica, insa in acest caz incrucisarea lor atunci cand se odihnesc are mai mult legatura cu faptul ca se simt confortabili, dar si cu structura corpului lor',' a declarat consultantul in comportamentul animalelor Amy Shojai.



''Incrucisarea membrelor le aduce pe acestea intr-o pozitie mai relaxata. Insa, pentru cainii de statura mica, precum Bulldog-ul, conformatia corpului le-ar putea face dificila asezarea intr-o astfel de pozitie'', adauga ea.

De asemenea, o postura de relaxare mai poate indica si multumire sau oboseala, sustine la randul ei specialista in comportament animalelor Frania Shelley-Grielen.



Sursa foto: unsplash.com