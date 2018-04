GRECO a elaborat acest raport in baza unei decizii luate la sesiunea plenara din decembrie 2017 privind efectuarea unei evaluari urgente extraordinare a reformelor sistemului judiciar din Romania, tinand cont de faptul ca ele ar putea implica incalcari grave ale standardelor anticoruptie.

Raportul noteaza ca amendamentele la cele trei legi asupra sistemului judiciar adoptate de catre Parlament in decembrie 2017 nu contin unele dintre cele mai controversate propuneri prezentate initial in vara anului trecut. Totusi, GRECO este ingrijorat de potentialul lor impact, printre care structura personalului din tribunale si parchete. In pofida importantei si a amplorii mari ale acestor reforme, impactul lor nu a fost estimat in mod corespunzator, iar procesul legislativ a fost de asemenea discutabil.



''GRECO cere Romaniei in special sa renunte la crearea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces, initiat in februarie 2018, de destituire a sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva'', releva raportul citat.

De asemenea, GRECO reia recomandarea ca procedura de numire si revocare pentru majoritatea functiilor de procurori, altele decat cea de procuror-sef, in conformitate cu articolul 54 al Legii 303/2004, sa includa un proces care sa fie atat transparent, cat si bazat pe criterii obiective, si ca CSM-ului sa i se acorde un rol mai puternic in aceasta procedura, scrie Agerpres

Pe de alta parte, GRECO critica si proiectele de amendamente la legislatia penala care, in cazul adoptarii lor, ar fi in contradictie evidenta cu unele dintre angajamentele internationale ale Romaniei, printre care Conventia penala privind coruptia.



''Amendamentele la procedura penala discutate in prezent de comisia comuna parlamentara speciala sunt percepute de catre tarile straine drept o amenintare pentru eficienta asistentei juridice reciproce'', mentioneaza documentul citat.

''GRECO invita Romania sa prezinte, la urmatoarea sesiune plenara (18-22 iunie 2018), o actualizare a situatiei reformelor propuse si sa se abtina de la adoptarea altor amendamente la legislatia penala care i-ar submina capacitatile sale anticoruptie'', adauga raportul Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei.

In plus, raportul critica o serie de proiecte legislative initiate in Senat la 21 decembrie 2017 care ar slabi considerabil incriminarea diverselor infractiuni legate de coruptie in Codul Penal; de exemplu, mita si traficul de influenta nu s-ar mai aplica oficialilor alesi, iar cu privire la abuzul in serviciu amendamentele ar dezincrimina complet toate faptele comise in care pagubele ar fi mai mici de 200.000 de euro.