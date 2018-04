Enache a precizat ca la protestul de marti dimineata din fata Ministerului de Interne au fost date din nou amenzi pentru incalcarea legii.

"Este vorba de un protest spontan, la care au participat 10 persoane nemultumite de aplicarea unor sanctiuni. Un echipaj de jandarmi a fost trimis in zona pentru asigurarea masurilor de ordine publica. Persoanelor le-a fost adus la cunostinta faptul ca tulburau ordinea si linistea publica si ca participa la o adunare publica nedeclarata, fapt pentru care vor fi sanctionate. Au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 18.800 de lei pentru organizarea unei adunari publice nedeclarate si savarsirea unor actiuni si fapte de natura sa tulbure ordinea publica", a precizat Enache, potrivit Agerpres.

Mai multe persoane au protestat, marti, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, sustinand ca atat ministerul, cat si alte institutii ale statului sunt conduse de "oameni cu un nivel de cultura foarte scazut", ceea ce a dus la abuzuri prin amendarea de-a lungul timpului a mai multor protestatari #rezist.

"Ministerul confunda sarbatoarea Pastelui cu sarbatoarea Craciunului - ceea ce s-a intamplat in Vinerea Pastelui, cand un comunicat oficial al Inspectoratului General de Politie spunea ca, cu ocazia sarbatorii Nasterii Domnului, ne ureaza Paste Fericit. Este inca o dovada ca aceste institutii sunt conduse de oameni cu un nivel de cultura foarte scazut. Am vazut foarte clar ce s-a intamplat la tribuna Parlamentului cu prim-ministrul, care a avut un discurs complet, complet analfabet", a declarat Cristian-Mihai Dide, prezent la protest.

Oamenii au adus in fata Ministerului de Interne un brad pe care l-au "impodobit" cu amenzile primite de protestatari in Piata Victoriei si in mai multe locuri unde au avut loc manifestatii impotriva Guvernului.

"Acest brad se refera la Nasterea Domnului, pentru ca Nasterea Domnului este in zona Craciunului, nicidecum in cea a Pastelui, iar amenzile - am vrut sa aratam abuzul la care duce aceasta incultura din institutii. Deci, in momentul in care avem sefi si directori in institutii publice cu un nivel de cultura foarte scazut, atunci se produc abuzuri si noi primim amenzi pe banda rulanta doar prin prisma faptului ca vrem sa atragem atentia ca ei nu stiu sa isi faca treaba", a mai spus Cristian-Mihai Dide.