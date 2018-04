"Respect celor trei politisti pe care am decis sa ii recompensez prin acordarea, incepand din aceasta luna, a majorarii pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale! Respect tuturor angajatilor MAI care au muncit pentru prinderea piromanului! Respect tuturor colegilor care, in aceste zile de sarbatoare, au fost la datorie, in sprijinul cetatenilor!", a scris ministrul Carmen Dan, marti, pe Facebook.



De altfel, ea i-a felicitat personal, marti, pe cei trei politisti.

"M-am bucurat sa constat ca politistii Radu Pomana, Alexandru Birau si Alexandru Mehesz-Geczi fac parte din tanara generatie, au entuziasm, isi iubesc sincer meseria si au vointa de a dovedi ca sunt profesionisti. In plus, spiritul de echipa este la cote maxime in comportamentul profesional al celor trei politisti care nu si-au asumat singuri meritele si au insistat pentru implicarea intregului colectiv al Sectiei 4. Vorbeau cu mandrie si, repet, cu foarte mult entuziasm. A fost deosebita intalnirea cu ei. M-am incredintat inca o data ca, in Politia Romana, noua generatie vine puternic din urma, iar copiii nostri vor avea un viitor linistit", a scris ministrul.

Carmen Dan a mentionat ca prinderea barbatului care a incendiat mai multe masini in Bucuresti a fost o misiune dificila.

"Stiu ca prinderea barbatului care a incendiat masinile in Bucuresti a fost o misiune dificila, care a presupus multa munca, nopti nedormite si sacrificarea planului personal. E drept ca toate aceste eforturi sunt deseori intalnite in cariera unui angajat al Ministerului Afacerilor Interne, dar cu atat mai mult ele trebuie apreciate la adevarata valoare!", a adaugat ea.

Sambata, magistratii Judecatoriei sectorului 1 au decis arestarea preventiva a barbatului acuzat de distrugere prin incendiere a opt masini din Bucuresti.

Piromanul si-a recunoscut faptele

Intr-o declaratie de presa sustinuta sambata, la Sectia 4 Politie, comisarul-sef Ionut Dana, seful Politiei Sectorului 1, a precizat ca "a fost un caz deosebit de greu", "dificil", in rezolvarea caruia au fost implicati 40 de politisti de la Politia judiciara a sectorului 1. El a precizat ca, in timpul audierilor, barbatul si-a recunoscut toate faptele. "", a precizat comisarul-sef.

In noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, ISU Bucuresti - Ilfov a intervenit in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea unor incendii produse la autoturisme stationate.

Primul incendiu a fost anuntat, prin numarul unic de urgenta 112, in strada Gala Galaction, unde au fost gasite trei autoturisme care ardeau cu flacara, iar cel de-al patrulea era doar afectat de caldura degajata. In scurt timp a fost anuntat un incendiu similar in strada Petru Rares, unde a fost identificat un autoturism distrus in proportie semnificativa, iar cel de-al doilea era afectat in partea frontala. Urmatorul incendiu s-a produs in strada Nicolae Ionescu, la doua autoturisme care ardeau cu flacara, pe o suprafata de peste 80% din caroserie.