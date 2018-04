Cercetatorii de la Institutul pentru tehnologii avansate din Shenzhen (SIAT) au identificat variante genetice comune ale genelor GCH1 si KCNJ15 ce demonstreaza asocieri sugestive cu boala Alzheimer.

Concluziile studiului au fost publicate recent in jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.

Alzheimer este o boala neurodegenerativa asociata varstei, iar patogeneza acestei afectiuni nu este in totalitate cunoscuta. Mecanismele patofiziologice ale bolii Alzheimer sunt complexe, factorii genetici avand o importanta deosebita.



Studiile similare realizate anterior au identificat loci genetici cu risc ridicat si gene asociate bolii Alzheimer. Insa, majoritatea informatiilor genetice existente despre aceasta afectiune provin de la populatia caucaziana, iar datele valabile pentru alte tipuri de populatie sunt limitate.

In China traiesc peste 7 milioane de pacienti cu Alzheimer si, conform estimarilor, aceasta cifra va creste odata cu imbatranirea populatiei, scrie Agerpres.

Pentru acest studiu, echipa de cercetatori a selectat un grup de pacienti cu Alzheimer din China si un grup din aceeasi tara alcatuit din persoane sanatoase, de aceeasi varsta, si a efectuat ulterior teste de genotipare pentru a descoperi mecanismul biologic ce sta la baza afectiunii.

Pe langa cei doi noi factori genetici de risc identificati, cercetarea a demonstrat de asemenea ca genele cu risc ridicat interactioneaza cu semnalele imunitare, acest lucru dezvaluind o relatie intre disfunctia sistemului imunitar si boala Alzheimer.

Rezultatele studiului pot contribui la diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer, la aprofundarea rolului indicatorilor biologici in cazul acestei afectiuni si la dezvoltarea unor medicamente, precizeaza sursa citata.