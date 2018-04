"O femeie din municipiul Oltenita, judetul Calarasi, a sesizat in dupa-amiaza zilei de luni, 9 aprilie, autoritatile cu privire la faptul ca fetita ei in varsta de trei ani a disparut de acasa. In cautarea fetitei au fost mobilizate echipaje de politie, jandarmi, de la ISU, echipaje ale Politiei de Frontiera, iar pe timpul noptii de luni spre marti cautarile au continuat cu un elicopter al MAI dotat cu echipament specific pentru cautari pe timp de noapte. Din pacate, fetita a fost gasita decedata, in apele raului Arges, la peste doi kilometri in aval de locul disparitiei, de catre un echipaj al Politiei de Frontiera", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Calarasi, Bianca Ghiveci, potrivit Agerpres.

Locuinta fetitei se afla la trei sute de metri de raul Arges.

In ziua disparitiei, micuta iesise sa se joace in fata casei.