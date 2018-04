Cutremurul s-a inregistrat la ora 03:14, la o adancime de 108 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (7 kilometri), Intorsura Buzaului (32 kilometri), Valenii de Munte (38 kilometri), Covasna (39 kilometri) si Slanic (42 kilometri), noteaza jurnalul.ro.

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur de anul trecut a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.