Dupa doua zile de deliberari cu usile inchise in Casa de Victoria Ocampo din capitala Argentinei, unde in 1930 se infiinta legendara revista literara Sur, membrii juriului au anuntat public luni decizia in Biblioteca Nationala din oras, in cadrul unui eveniment la care a participat si ministrul culturii din Argentina, Pablo Avelluto. In decizie, juriul a evidentiat puternica capacitate narativa a lui Cartarescu, nascut la Bucuresti si "extraordinara sa cunoastere a bibliotecii universale".

In timpul ceremoniei, presedintele premiului Formentor a citit un text trimis de scriitorul roman dupa ce i s-a comunicat ca a primit premiul, pe care l-a acceptat "in cel mai smerit mod cu putinta si cu umila emotie" si s-a declarat "extrem de onorat". "Smerenia mea se accentueaza cand ma compar cu scriitorii straluciti care au fost premiati inaintea mea, pe care nu doar ca-i respect, ci au fost si maestrii mei in multe sensuri", se mentioneaza in mesajul transmis de Cartarescu.

Mircea Cartarescu a recunoscut ca, de la inceputurile sale de scriitor, in urma cu aproape 40 de ani, nu si-ar fi imaginat niciodata ca scrierile sale vor provoca aceasta "veneratie si consideratie" din partea atator cititori in limba spaniola si a evidentiat "munca nepretuita" a traducatoarei sale, Marian Ochoa de Eribe, si a editurii sale, Impedimenta.

"Promit sa fac tot ce-mi sta in puteri sa fiu la inaltimea scriitorilor care au castigat acest premiu inaintea mea. Ne vom vedea curand in frumoasa insula mediteraneana Mallorca", a conchis Mircea Cartarescu, referindu-se la faptul ca va fi prezent sa-si ridice premiul la 5 octombrie, cu ocazia celei de-a XI-a editii a Conversatiilor Literare de la Formentor.



Premiul, in valoare de 50.000 de euro si care a fost acordat pentru prima data in anii 1960, reprezinta o recunoastere a operei marilor scriitori care si-au dedicat viata literaturii, ca modalitate de a-si pastra esenta si mostenirea culturala, scrie Agerpres.

Premiul si-a luat numele de la orasul Formentor de pe insula spaniola Mallorca, faimoasa pentru reuniunile sale literare.