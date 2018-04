"Va recomandam sa conduceti prudent, fara bruscarea comenzilor vehiculelor si sa efectuati fiecare manevra doar dupa o temeinica asigurare. Evitati efectuarea depasirilor care, in conditiile unui trafic rutier aglomerat, se dovedesc extrem de periculoase. Circulati cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor concrete din trafic, in special cand se circula in coloana. De asemenea, pentru un plus de siguranta, se impune si marirea distantei in mers intre vehicule”, sunt recomandarile politistilor.

Acestia ii mai indeamna pe soferi ca, in conditiile unui trafic aglomerat sau a aparitiei blocajelor rutiere, sa isi pastreze calmul, sa nu blocheze intersectiile si sa nu se angajeze in depasirea unei coloane de autovehicule, scrie News.ro.

Conducatorii auto incepatori trebuie sa evite, pe cat posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distante mari, data fiind experienta redusa si riscul implicarii in evenimente rutiere.

Toti ocupantii autovehiculelor trebuie sa utilizeze centura de siguranta.

De asemenea, politistii le recomanda pietonilor sa traverseze numai prin locurile marcate corespunzator, dupa o temeinica asigurare si sa evite pe cat posibil deplasarea pe partea carosabila.