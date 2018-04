Temperaturile vor creste in cea mai mare parte a tarii, iar la orele dupa-amiezii vor fi temperaturi cuprinse intre 11 grade Celsius la malul marii si chiar 27 de grade Celsius in interiorul arcului carpatic, informeaza libertatea.ro. Cativa nori vor aparea doar dupa apus in zonele vestice, iar vantul va fi alert in sudul Banatului, nordul Moldovei si pe litoral.

Pana in prag de weekend, vremea nu se va schimba semnificativ.

Cateva averse, insotite si de fenomene electrice, vor veni marti in vestul si nord-vestul teritoriului, apoi doar in zona montana.

Valorile termice vor mai pierde un grad, doua pe parcursul zilei de miercuri, dar la mijlocul saptamanii vor ajunge din nou la 27 de grade Celsius in vest si centru.

Joi, intensificari ale vantului se vor semnala in Banat, Crisana si partial in Transilvania si in Maramures.