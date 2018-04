Familia Regala este recunoscatoare fata de toti cei care pastreaza vii traditii continuate cu atata suferinta si insufletire de generatiile care ne-au precedat.

Majestatea Sa si Alteta Sa Regala sunt recunoscatoare intaistatatorului Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pentru ocazia de a sedea, la o suta de ani distanta, pe scaunele si in locul in care au stat inaintasii lor, suveranii Romaniei Mari.

La miezul noptii, in ziua de 7 spre 8 aprilie 2018, in Catedrala Mitropolitana din Iasi, inaugurata cu 131 de ani in urma de Regele Carol I si de Regina Elisabeta, cuplul regal a primit lumina sfanta de la Inalt Preasfintia Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, la inceputul slujbei de Inviere.

Slujba a avut loc in fata intrarii mari din catedrala, in mijlocul unei multimi de credinciosi veniti din intreg orasul.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu au ajuns la Iasi in Sambata Mare, la pranz. Cuplul regal a vizitat o cofetarie si a cumparat cozonac si pasca, preparate de casa dupa retete traditionale. Majestatea Sa a primit flori si urari de sarbatori fericite din partea iesenilor intalniti la sosire, informeaza romaniaregala.ro.

