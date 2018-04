"Aceasta sarbatoare a Invierii Domnului este inima de lumina si foc sfant a Bisericii in general si a Ortodoxiei in mod special. Aceasta sarbatoare da sens intregii existente. De aceea in sinaxarul sarbatorii se spune ca astazi noi praznuim trecerea de la fiinta la nefiinta a Universului", a explicat patriarhul, potrivit Agerpres.

Intaistatatorul BOR a afirmat ca aceasta inviere semnifica trecerea de la Viata la Moarte.

"Dar nu o trecere din robia unui teritoriu in libertatea altui teritoriu. Nu este eliberarea din robia Egiptului si intrarea in Pamantul Fagaduintei, ci este trecerea de la moarte la viata si de pe pamant la cer. Aceasta inseamna sarbatoarea Pastelui crestin (...) Pentru crestini Pastele inseamna trecere de la pacat la sfintenie, de la suferinta la bucurie, de la viata stricacioasa, coruptibila din lumea aceasta, la Viata Vesnica, nestricacioasa", a spus patriarhul Daniel.

El le-a deslusit celor prezenti la Inviere ca "Hristos insusi este Pastele nostru".



"Hristos a biruit Moartea, a biruit Iadul si ne-a deschis Lumina sau perspectiva Invierii. De aceea Hristos Domnul este numit Pastele Nostru. Hristos insusi este trecerea, Pastele nostru care s-a jertfit pentru noi. El ne trece de la Moarte la Viata si de pe Pamant la Cer", a explicat patriarhul.

El a afirmat ca toata istoria se indreapta spre inviere.

"Toata istoria se indreapta spre inviere. Si pentru cei care stiu si pentru cei care nu stiu. Si pentru cei care cred si pentru cei care nu cred. Toata umanitatea se indreapta spre invierea universala. Universul intreg, cosmic, desi pare - la ora actuala, daca esti ncredincios - ca o necropola rotativa sau rotitoare, in Hristos primeste un sens nou. Pentru ca actualul Univers fizic va intra in colaps, dupa cum se prevede si din punct de vedere stiintific. Si asteptam un cer nou si un pamant nou, in care moarte nu va mai fi, dupa cum ne spune Cartea Apocalipsei, in capitolul 21", a mai spus inaltul ierarh ortodox.

Patriarhul i-a indemnat pe cei prezenti ca in zilele de Pasti sa daruiasca celor din jur pace si bucurie.



"In aceste zile in care noi primim bucurie din bucuria lui Hristos, pace din pacea lui Hristos, lumina din lumina lui Hristos cel rastignit si inviat, sa aducem in jurul nostru, sa raspandim, sa aratam, sa oferim, sa daruim celor din jur pace si bucurie, iubire milostiva si sa aratam ca viata noastra nu se termina la mormant, ca moartea este doar o trecere", a mai spus patriarhul Daniel.

Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc duminica Invierea Domnului, cea mai mare sarbatoare a crestinilor.

Pastele isi trage denumirea de la cuvantul ebraic "Pesah" al vechilor iudei, care inseamna "trecere". Mai intai, cuvantul a desemnat trecerea sau aducerea lumii de catre Dumnezeu dintru nefiinta intru fiinta, iar mai apoi trecerea poporului israelian din robia egipteana la libertatea deplina, scapat de la moarte prin sangele mielului pascal.

Daca mielul pascal a prefigurat inca de atunci sacrificiul si jertfa de pe cruce a Mantuitorului Iisus Hristos, sarbatoarea de Paste a continuat sa reprezinte, pentru fiecare om in parte si pentru intreaga omenire, o trecere, atat de la moarte la viata, cat si de la robia pacatelor la starea de libertate a fiilor lui Dumnezeu.

Trecerea de la rau la bine, de la pacat la virtute se face printr-o staruinta continua din partea omului, ajutat de harul dumnezeiesc, pentru purificarea si transformarea sufletului, pentru abandonarea patimilor si dobandirea curatiei inimii.

Modul sarbatoririi Pastelui a fost diferit de-a lungul timpului, desi in esenta s-a pastrat ca in primele veacuri, pentru crestinii primelor secole, Invierea Domnului fiind la temelia Bisericii crestine.

Doi ani la rand, 2010 si 2011, dar si in 2014 si 2017 Pastele a fost sarbatorit in aceeasi zi de toti crestinii - ortodocsi, romano-catolici, greco-catolici, de evanghelici si reformati, de cultele neoprotestante. Urmatorul an cand Invierea Domnului va fi sarbatorita in comun va fi in 2025 - la 20 aprilie.