In noaptea de Inviere vremea va fi placuta in toata tari, cu unele intensificari ale vantului in zona de sud-est a tarii si in sudul Banatului, iar in prima zi de Paste, temperaturile vor ajunge pana la peste 20 de grade Celsius.

Luni, temperaturile vor fi si mai ridicate, atingand chiar si 26 de grade Celsius in zona de sud a tarii.

In zona litoralului, temperaturile vor fi ceva mai scazute, in jur de 11-12 grade.

Ploile vor aparea in zona de sud-vest a tarii, iar marti se vor muta spre nord-vest, potrivit Digi24.

La munte, temperaturile vor oscila in jurul valorii de 10 grade Celsius, iar ploile vor aparea in cursul noptii de luni.