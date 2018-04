"Prin Rastignirea, Moartea si Invierea Domnului Iisus Hristos, se descopera in acelasi timp taina iubirii smerite si preaslavite a Preasfintei Treimi fata de om, dar si chemarea sau vocatia omului de a participa la viata, bucuria si slava vesnica a Preasfintei Treimi. In aceasta privinta, Sfantul Apostol Pavel spune ca, prin Invierea lui Hristos, Dumnezeu “ne-a sculat (inviat) si impreuna ne-a asezat intru ceruri, in Hristos Iisus” (Efeseni 2, 6), si “prin El (Hristos) avem si unii si altii apropierea catre Tatal, intr-un Duh” (Efeseni 2, 18). Prin urmare, Domnul Iisus Hristos daruieste Bisericii Sale iubirea, sfintenia si slava Preasfintei Treimi care stralucesc in El prin jertfa Crucii, prin Invierea si Inaltarea Sa la cer", sustine patriarhul, potrivit basilica.ro.

"Umanitatea rastignita, inviata si preaslavita a lui Hristos da sens si forta luptei spirituale impotriva pacatului, efortului constant pentru vietuire sfanta si pentru toata lucrarea iubirii milostive dezinteresate. Invierea lui Hristos Cel rastignit daruieste putere si lumina rugaciunilor noastre pentru cei vii si pentru cei morti, ca semn al iubirii smerite mai puternice decat timpul si spatiul care separa, decat uitarea si moartea.

Faptul ca Iisus Cel rastignit si inviat a fost randuit de Dumnezeu sa fie Judecator al lumii, al tuturor popoarelor si al tuturor generatiilor de oameni (cf. Fapte 10, 42) ne arata ca numai iubirea milostiva poate fi mantuitoare si datatoare de viata vesnica (cf. Matei 25, 31-46).

In lumina Sfintelor Pasti in care se arata slava iubirii Preasfintei Treimi pentru umanitate, Biserica este chemata sa-L marturiseasca totdeauna pe Hristos Cel rastignit, inviat si preaslavit, adica sa binevesteasca biruinta sfinteniei asupra pacatului, biruinta iubirii asupra urii, biruinta pacii asupra violentei, biruinta dreptatii asupra nedreptatii, biruinta luminii asupra intunericului, pentru ca lumea sa caute si sa primeasca ‘dreptatea, pacea si bucuria Duhului Sfant’ din Imparatia Preasfintei Treimi (cf. Romani 14, 17)", mai arata Patriarhul Daniel, citat de stirileprotv.ro.