"In perioada 6 - 9 aprilie, 8.482 de politisti vor actiona, zilnic, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si in cadrul dispozitivelor suplimentare instituite in zona lacasurilor de cult sau de desfasurare a manifestarilor publice.

In fiecare zi, 5.551 de patrule de siguranta publica, dintre care 396 pedestre si 3.118 auto, vor actiona pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale.

In perioada mentionata, sunt preconizate 194 de manifestari religioase, cultural – artistice si sportive de amploare (cu participarea a peste 1.000 de persoane), pe raza a 33 de judete si a municipiului Bucuresti, in 194 de locatii, la care vor participa aproximativ 348.400 de persoane.



Pe principalele drumuri nationale si autostrazi vor fi prezenti, zilnic, 1.376 politisti rutieri, pentru prevenirea accidentelor si fluidizarea traficului pe caile de acces din zona lacasurilor de cult si a statiunilor turistice.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere negative, pe langa prezenta activa in trafic, politistii vor folosi 314 de aparate radar, in intreaga tara.

Politistii de la transporturi vor patrula in 288 de trenuri de calatori, cu precadere pe rutele catre statiunile montane si litoral, precum si in 264 de statii si triaje de cale ferata, in 13 aerogari si 26 porturi la Marea Neagra sau pe Dunare", mentioneaza sursa citata.