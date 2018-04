"Am reiterat ca problematica cooperarii in baza unor protocoale este o practica internationala, inclusiv la nivelul NATO si UE. Ca sa fim bine intelesi: nu exista alta practica in lume fara a se realiza un cadru procedural, coerent pentru realizarea cooperarii, nu se poate coopera interinstitutional fara sa existe un protocol, mai ales cu serviciile de informatii. Dincolo de orice interpretari juridice, acestea aveau un caracter tehnic, functionau limitativ tocmai pentru a se asigura legalitatea si prognozabilitatea. In mod concret, se coopera conform competentelor legale ale fiecarei parti. Nu am cunostinta ca vreodata, pe durata mandatului meu, un ofiter SRI sa fi realizat sau intocmit un singur act de urmarire penala in vreun dosar penal. Acestea sunt povesti izvorate dintr-o realitate paralela", a afirmat Coldea, dupa audierea la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI.

El a atras atentia ca astazi SRI este in imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol in ceea ce priveste infractiuni la adresa securitatii nationale, cum ar fi spionaj si tradare, partial si terorism, scrie Agerpres.



"Astazi, urmarea unui asalt fara precedent asupra Ministerului Public, pentru realizarea atributiilor pe care serviciul le mai are, inclusiv in ceea ce priveste decizia Curtii Constitutionale, serviciul este in imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol in ceea ce priveste infractiunile la adresa securitatii nationale, cum ar fi spionaj si tradare, partial si terorism. Astazi nu avem protocoale, cum actionam pentru a proteja interesele Romaniei si ale aliatilor nostri in situatia unor probleme pe aceste zone deosebit de sensibile. (...) Riscam sa vulnerabilizam nu doar securitatea Romaniei, ci si securitatea unor aliati de ai nostri. As vrea ca, luati de valul retoricii, sa nu pierdem din vedere lucruri importante care pot vulnerabiliza securitatea noastra. Vulnerabilitatea are o singura caracteristica: este exploatabila", a adaugat Coldea.

Coldea a sustinut ca trebuie vazute solutiile pentru remedierea situatiei

"Trebuie sa vedem care sunt solutiile clare pentru a remedia acest lucru. Nu sunt foarte multe. Ce ar trebui sa comunicam spionilor si tradatorilor ca nu avem protocoale si sa stea putin sa nu se implice in activitati pana nu rezolvam problema protocoalelor? Sa facem o procedura extrem de transparenta, foarte clara pentru a vedea ce putem face sau nu putem sa vada si spionii, sa isi ajusteze procedurile? Sau sa gasim posibilitatea unei solutii adecvate la standardele euroatlantice pentru a reusi sa gestionam cu succes, asa cum am facut-o si pana cum", a mai spus Coldea.

De asemenea, fostul adjunct al directorului SRI a amintit joi de povestea unui "celebru personaj biblic" care a tradat pentru "30 de arginti", afirmand ca el constata cu ingrijorare faptul ca "unii in mod vizibil practica astazi acelasi lucru cu interesele statului roman".



"As vrea sa reamintesc de un celebru personaj biblic, care in urma cu circa 2.000 de ani a tradat pentru 30 de arginti. Ce daca ulterior l-au apucat remuscarile? Lucrul nu s-a putut repara si raul facut n-a putut fi rezolvat. Evident, ca orice tradator, destinul i-a sfarsit tragic. Din aceasta perspectiva, constat cu ingrijorare faptul ca unii in mod vizibil practica astazi acelasi lucru cu interesele statului roman. O fac la vedere, extrem de vocal si fara pic de rusine. Ba, mai mult, chiar par sa-si faca un titlu de glorie din asta, afectand institutii fundamentale si capacitati democratice de aparare si protectie ale statului roman. Poate ar fi bine cu totii sa reflectam la acest episod biblic si la astfel de personaje. O sa revenim cu alte explicatii pe masura ce vom lamuri si alte aspecte cu membrii comisiei", a declarat Coldea, dupa audierea din Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI.

El a declarat ca, in timpul mandatului sau, SRI "si-a facut treaba"

"Constat astazi ca subiecte care initial au fost lansate in spatiul public pe fakenews s-au transformat in fake stories, iar acestea, intens promovate, cumva incearca sa ia locul realitatii. Toate acestea, oricat de determinati ar fi unii sau altii, va asigur ca nu pot prejudicia un adevar care exista: SRI si-a facut treaba iar ofiterii SRI si-au indeplinit cu devotament si curaj misiunile incredintate, cu deplin respect pentru domnia legii. As vrea sa reasigur cetatenii Romaniei - si am expus argumentat acest lucru membrilor comisiei - ca, pe perioada mandatului meu, in echipa cu care am colaborat, avand ca beneficiari patru presedinti, noua premieri - includ aici si mandatele interimare - si avand peste 250 de ministri si sute de alti demnitari ca beneficiari, interesele de securitate ale Romaniei au fost corect aparare de catre serviciu, in cooperare cu alte institutii, subliniez termenul cooperare cu alte institutii interne si internationale, iar cetatenii au fost bine protejati", a afirmat Coldea.

Florian Coldea a mai spus ca a actionat in toate imprejurarile "exclusiv in spiritul si limita legii". "Am convenit cu membrii comisiei sa revenim pentru a continua discutiile si a lamuri absolut toate aspectele de interes", a adaugat el.