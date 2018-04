"Pana la acest moment, investigatiile noastre ne-au dus catre un barbat care apare pe mai multe inregistrari. (...) Avem franturi de imagini luate din inregistrari de pe aproape 200 de camere de supraveghere cu un barbat despre care credem ca este autorul incendierilor. A durat cateva zile vizionarea tuturor imaginilor pentru ca am considerat ca este necesar sa publicam cele mai bune imagini care sa ne duca la identificarea autorului. Facem apel la toti cetatenii care ne pot sprijini cu identificarea autorului dupa vizionarea acestor imagini. Punem la dispozitia cetatenilor atat numarul de urgenta 112, numerele de telefon de la orice sectie de politie si avem rugamintea ca, in cazul in care un cetatean are cunostinta de acest barbat, sa sune la Sectia 4 Politie la numarul 021.222.41.58, un numar alocat pentru acest caz”, a declarat seful Politiei Sector 1 Ionut Dana.

El a precizat ca, pe langa vizionarea imaginilor, politistii au facut si fac in continuare investigatii in tot Sectorul 1 si au audiat mai multi martori care l-au vazut pe barbat sau au intrat in contact cu el inainte si dupa incendierea masinilor.

In noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, pompierii din Bucuresti au intervenit, in mai putin de o ora, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate dupa ce flacarile s-au extins.